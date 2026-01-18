Napoli, spari nel Rione Sanità: due feriti, uno è in pericolo di vita

Si sarebbero incrociati mentre erano in sella agli scooter e sono partiti i colpi, uno dei quali ha perforato un polmone del ventenne che è ricoverato all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli in prognosi riservata e in pericolo di vita. Sarebbe questa la dinamica di quanto accaduto in vico Lammatari, stradina parallela della più nota via Sanità che come quest'ultima porta alla chiesa Santa Maria alla Sanità (conosciuta come San Vincenzo 'o munacone).