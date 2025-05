Camorra, luce sugli omicidi di due giovanissimi: arresti a Napoli

Nelle ultime ore la svolta per due casi di cronaca finora dai contorni poco chiari che ora si svela che erano collegati. Aveva 15 anni Emanuele Tufano: è morto lo scorso 24 ottobre in una traversa del centralissimo corso Umberto di Napoli. La polizia, coordinata dalla procura, ha arrestato 14 persone, di cui sei minorenni, perché ritenute responsabili, a vario titolo, di omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione di armi da fuoco tutti aggravati dalle modalità mafiose. Tufano e Durante quella notte erano su uno scooter. Loro e altri ragazzi del rione Sanità - che sui social si mostravano fieri con le pistole in mano - si erano spinti fino a piazza Mercato per dimostrare con le armi il loro potere sulla zona. Quella che doveva essere una stesa si è trasformata in una sparatoria con la paranza di Piazza Mercato, dove Tufano ha perso la vita, forse ucciso dal fuoco amico. Per i ragazzi che erano lì quella notte il colpo mortale che ha centrato Tufano sarebbe partito proprio dalla pistola di Durante. Parte un processo interno alla camorra che decide: il 19enne non ha saputo proteggere l'amico e per questo deve essere ucciso. Cinque mesi dopo l'omicidio di Durante.