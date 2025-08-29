Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
sparatoria

Napoli, agguato di camorra: 35enne ucciso con cinque colpi

29 Ago 2025 - 17:04
© -afp

© -afp

Un 35enne, Alfonso Cesarano, è stato ucciso in un agguato di camorra a Gragnano, in provincia di Napoli. L'uomo, ritenuto affiliato del clan Di Martino, è stato colpito da cinque proiettili. Sul caso indagano i carabinieri.

camorra
napoli

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri