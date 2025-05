Camorra, giovane ucciso a Napoli"sapeva che la sua sentenza di morte era stata scritta

Ma le indagini dei carabinieri svelano un retroscena se possibile ancora più doloroso. Durante sapeva che la sua sentenza di morte era stata scritta. Lo aveva confidato alla madre in un messaggio due mesi prima di essere ucciso: "Mamma, io muoio presto, non dimenticarti di me".

Ne aveva parlato anche con il padre. Per 300 euro volevano comprare una pistola. Armarsi per difendersi. Ma lui che a soli 19anni aveva scelto questa strada, senza pensare nemmeno per un attimo di rivolgersi alle forze dell'ordine, ha aspettato la morte.