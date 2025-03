Napoli, ventenne ucciso a colpi di pistola in un agguato: era il cugino di Annalisa Durante

Omicidio in serata a Napoli, in un agguato è morto Emanuele Durante, 20 anni. L'omicidio è avvenuto in via Santa Teresa degli scalzi intorno alle 18:30, mentre il ragazzo si trovava in sella ad uno scooter. Il corpo della vittima è stato poi lasciato da ignoti all'ospedale Pellegrini. Indagini in corso da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Napoli e dei militari della compagnia Stella impegnati nel ricostruire la dinamica dei fatti. Emanuele Durante era cugino di secondo grado di Annalisa, l'incolpevole vittima di una guerra di camorra uccisa nel 2004 a Forcella a soli 14 anni.