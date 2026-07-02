Querelle Usa-Italia, l'ambasciatore Fertitta: "Meloni-Trump? Rapporto tra i più stretti"

Insomma nessuno straccio che vola, nessuna storia tesa tra Palazzo Chigi e la Casa Bianca. "Ho a che fare con tutti ogni giorno, a partire dal presidente del Consiglio in giù. E collaboriamo su questioni militari, politiche e commerciali", ha spiegato l'ambasciatore a stelle e strisce a Villa Taverna. Su Donald Trump e Giorgia Meloni ha poi aggiunto: "Tra loro c'è un rapporto di lunga data. Trump ha rapporti consolidati con molti leader, e ogni tanto tra i leader possono esserci piccoli disaccordi. Per quanto mi riguarda è tutto come sempre". Il tutto, fortunatamente, senza nessuno strascico: "Per il modo in cui mi relaziono con tutti in Italia, ogni singolo giorno si continua a lavorare normalmente. Non vedo alcuna ripercussione nel modo in cui collaboriamo su tutte le questioni di cui ci occupiamo".