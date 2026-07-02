Gli Stati Uniti stanno valutando il divieto d'ingresso per straniere incinte

Il presidente degli Stati Uniti ha perso la prima battaglia contro lo ius soli, ma non ha intenzione di arrendersi. Secondo quanto riporta il Telegraph, Donald Trump starebbe studiando una nuova mossa per evitare che chiunque nasca sul territorio americano ne acquisisca automaticamente la cittadinanza: vietare l'ingresso alle donne straniere incinte per evitare il "turismo delle nascite". Stando al quotidiano, la Casa Bianca ritiene che il fenomeno rappresenti una minaccia per la sicurezza nazionale, poiché i bambini nati negli Stati Uniti da madri straniere potrebbero, in seguito, tornare nel Paese per rubare la proprietà intellettuale, studiando nelle università statunitensi.