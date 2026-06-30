Usa, la Corte Suprema boccia Trump sullo ius soli: resta la cittadinanza per nascita

Le nuove decisioni arrivano dopo una giornata già ricca di verdetti per Donald Trump. Lunedì 29 giugno la Corte Suprema aveva infatti impedito la rimozione di Lisa Cook dal consiglio della Federal Reserve (la banca centrale americana), ribadendo l'importanza dell'indipendenza dell'istituzione. Aveva inoltre lasciato in vigore la condanna del presidente nel caso della scrittrice E. Jean Carroll, confermando il risarcimento da cinque milioni di dollari per abusi sessuali e diffamazione, e aveva stabilito che le schede votate per posta restano valide anche se recapitate dopo l'Election Day, purché spedite nei termini previsti. Nella stessa giornata, però, i giudici dell'Alta Corte avevano anche rafforzato i poteri della Casa Bianca, riconoscendo al presidente una maggiore libertà nella rimozione dei vertici delle agenzie federali indipendenti, una decisione salutata da Trump come "una grande vittoria".