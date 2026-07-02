Trump sulla Nato: "Gli Usa spendono più di tutti" | Quali sono i Paesi che versano di più per la difesa

Poche ore prima dell'invettiva del presidente Usa contro la Nato, un altro trumpista ha attaccato i membri dell'Alleanza. L'ambasciatore americano presso la Nato, Matthew Whitaker, durante un briefing online a pochi giorni dal summit di Ankara, ha spiegato che il vertice "sarà un metro di misura dei progressi rispetto agli impegni di difesa dell'Aja. Prenderemo in considerazione anche, e soprattutto, le capacità, perché non si tratta solo di spendere soldi". Secondo il diplomatico, "Polonia, i Paesi nordici, i Baltici e la Germania fanno da apripista per le spese della difesa", mentre altri sono in ritardo "perché o non spendono abbastanza in questo momento, o non hanno un percorso credibile per raggiungere l'impegno di difesa dell'Aja".