Trump sulla Nato: "Gli Usa spendono più di tutti" | Quali sono i Paesi che versano di più per la difesa
A guidare la classifica degli alleati che spendono di più in rapporto al loro prodotto interno lordo c'è la Polonia, seguita dalla Lettonia e dall'Estonia
© Afp
A pochi giorni dal vertice della Nato di Ankara del 7 e 8 luglio, Donald Trump non nasconde la sua frustrazione sul peso finanziario degli Stati Uniti per la difesa europea. In un post su Truth, il capo della Casa Bianca ha puntato il dito contro i 31 Paesi dell'Alleanza atlantica che, a suo dire, stanno facendo poco per garantire l'aumento della spesa militare pari al 5% del loro prodotto interno lordo entro il 2035 per la difesa e la sicurezza, come concordato all'Aja l'anno scorso.
La dichiarazione di Donald Trump
"Gli Stati Uniti spendono per la Nato più di qualsiasi altro Paese, e con un ampio margine, per garantirne la protezione, senza trarne alcun vantaggio", ha scritto il presidente statunitense sul suo social Truth, elencando le spese di Stati Uniti e di alcuni altri Paesi, fra cui l'Italia. "Stati Uniti 999 miliardi di dollari, Regno Unito 90,5 miliardi, Francia 66,5 miliardi, Italia 48,8 miliardi, Polonia 44,3 miliardi. Le cifre degli altri Paesi, inclusa la Germania, sono molte più basse", ha chiosato il tycoon.
I dati del report dalla Nato
Eppure, leggendo il report annuale pubblicato dall'Alleanza atlantica, emerge come tutti gli Stati membri della Nato abbiano aumentato la spesa per la difesa, centrando l'obiettivo del 2% del Pil indicato nel 2024. Ad esempio il Belgio, che nel 2024 era fermo all'1,27%, ora si attesta al 2%. Stesso discorso vale per la Spagna: se nel 2024 Madrid segnava il 1,42%, ora centra il target del 2%. L'Italia, invece, ha superato di 0,1 punti la soglia del 2% nel 2025, rispetto all'1,52% del prodotto interno lordo per la spesa militare dell'anno prima. Quindi, solo durante lo scorso anno, ogni Paese dell'Alleanza ha raggiunto l'obiettivo del 2%.
Polonia in testa per la spesa militare
A guidare la classifica dei Paesi che spendono di più in rapporto al loro prodotto interno lordo c'è la Polonia, con il 4,3% del suo Pil, seguita dalla Lettonia, con il 3,74%, e dall'Estonia, con il 3,42%. Gli Stati Uniti invece spendono in difesa il 3,19% del loro Pil. I membri della Nato si sono ora impegnati a destinare il 3,5% del loro Pil alla difesa entro il 2035, mentre un ulteriore 1,5% verrà impiegato per attività come la protezione delle infrastrutture critiche e la garanzia della preparazione dei civili.
Quanto spende l'Italia per la difesa
Ma è in termini monetari che la situazione cambia notevolmente. Gli Stati Uniti restano di gran lunga il Paese membro che spende di più per la difesa, con almeno 980 miliardi di dollari versati lo scorso anno, circa il 60% del totale della spesa dell'Alleanza. Leggendo però i dati riportati nel documento della Nato, la spesa per la difesa degli Stati Uniti è diminuita dal 3,6% del Pil nel 2020 a una stima del 3,2% nel 2025. L'Italia, invece, ha superato il target del 2,01% del proprio Pil, spendendo circa 45 miliardi di euro (stimati sui prezzi del 2021). Allargando lo sguardo all'intero decennio, nel 2014 il governo di Roma ha versato 23,7 milioni di dollari, pari all'1,13% del prodotto interno lordo, per la spesa della difesa; nel 2025, invece la cifra è salita a 46,929 milioni con un aumento del 98%.
L'uso delle basi statunitensi
Poche ore prima dell'invettiva del presidente Usa contro la Nato, un altro trumpista ha attaccato i membri dell'Alleanza. L'ambasciatore americano presso la Nato, Matthew Whitaker, durante un briefing online a pochi giorni dal summit di Ankara, ha spiegato che il vertice "sarà un metro di misura dei progressi rispetto agli impegni di difesa dell'Aja. Prenderemo in considerazione anche, e soprattutto, le capacità, perché non si tratta solo di spendere soldi". Secondo il diplomatico, "Polonia, i Paesi nordici, i Baltici e la Germania fanno da apripista per le spese della difesa", mentre altri sono in ritardo "perché o non spendono abbastanza in questo momento, o non hanno un percorso credibile per raggiungere l'impegno di difesa dell'Aja".
L'uso delle basi militari statunitensi situate sul territorio dei Paesi membri sarà uno dei temi chiave del vertice di Ankara. Dopo la guerra in Iran, Washington è entrata in rotta di collisione con i governi di Madrid e di Roma per un mancato utilizzo delle basi americane, il cui uso viene regolamentato da accordi bilaterali e da quelli dell'Alleanza.