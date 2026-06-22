Le tensioni internazionali si traducono in più opportunità di lavoro nella difesa: cosa succede nel settore

A beneficiare di questa redistribuzione sono stati altri Paesi europei, tra cui l'Italia. Il nostro Paese è passato dall'1% degli annunci europei nel 2020 al 13% registrato nei primi quattro mesi del 2026, segnalando una crescita significativa del peso occupazionale del settore. Germania e Regno Unito hanno invece mantenuto quote relativamente stabili, attorno al 20% del totale europeo.