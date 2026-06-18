Per i giovani la laurea non è più un mito: per sei maturandi su dieci vale solo se garantisce un lavoro

Studenti è il media brand di Mondadori Digital leader in Italia sul digitale nella categoria education, con 3,1 mln di utenti unici web e social (fonte Comscore – aprile 2026). È un punto di riferimento per le New Gen a scuola, ma non solo, grazie a un'offerta editoriale dinamica e in continua evoluzione, caratterizzata da linguaggi e contenuti innovativi: una formula che ha permesso a Studenti di raggiungere 1,2 milioni di follower sui social - tra TikTok, YouTube e WhatsApp - dove gli studenti possono accedere a guide e tutorial per prepararsi agli esami, ricevere supporto per orientarsi nel loro futuro scolastico e professionale e trovare risorse per vivere al meglio la loro esperienza di studenti, sotto ogni aspetto, incluso il benessere personale. L'Istituto di Ricerca Sylla è specializzato nella progettazione e realizzazione di indagini di mercato. Responsabile scientifico dell'Istituto è il professore Furio Camillo.