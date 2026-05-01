I salari crescono, ma la soddisfazione dei lavoratori resta bassa: pesa la sfiducia nei sistemi retributivi

A pesare è soprattutto la credibilità dei processi: la difficoltà nel comprendere i criteri con cui vengono assegnati aumenti, bonus e promozioni e la scarsa percezione di equità rappresentano i principali fattori di insoddisfazione. Anche nelle scelte professionali emerge una distinzione chiara: lo stipendio è determinante per cambiare lavoro, ma non basta a trattenere le persone. A incidere sulla permanenza sono invece elementi come le relazioni interpersonali, la flessibilità oraria e lo smart working. Si cambia per migliorare condizioni economiche e prospettive di crescita, ma si resta per la qualità dell’ambiente lavorativo.

