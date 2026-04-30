Fisco, il nuovo cruscotto digitale semplifica il pagamento delle cartelle esattoriali
Il sito aggiornato dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione: in un'unica piattaforma multe, avvisi e rateizzazioni per più trasparenza, meno errori e pagamenti immediati
© Istockphoto
Regolarizzare i debiti con il fisco diventa più semplice e immediato. È online da questo mese, sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la nuova versione del servizio "Situazione debitoria - Consulta e paga". Accessibile tramite credenziali digitali come Spid o Cie, il portale si presenta come un vero e proprio cruscotto unico in cui il contribuente può avere una visione completa e aggiornata della propria posizione. All'interno della piattaforma confluiscono tutte le informazioni essenziali: cartelle esattoriali, avvisi, piani di rateizzazione e definizioni agevolate. L'obiettivo è chiaro: ridurre gli errori nei versamenti e offrire un quadro trasparente e immediatamente consultabile.
Cosa cambia nella consultazione e nei pagamenti?
Il nuovo sistema punta su semplicità e completezza. Il contribuente può verificare in pochi passaggi quali importi sono già stati saldati e quali risultano ancora da regolarizzare. Non solo: il servizio segnala eventuali procedure di riscossione in corso, evitando brutte sorprese. Tra le funzionalità più utili c'è la possibilità di richiedere un prospetto dettagliato degli atti collegati al proprio codice fiscale. In questo documento sono riportati elementi fondamentali come l’ente creditore, la data di notifica, l’importo iniziale, le somme già versate e le eventuali sospensioni. E per chi vuole chiudere subito la partita, è disponibile anche il pagamento online diretto, senza passaggi intermedi.
Fisco più "amico" e digitale?
L'aggiornamento del servizio rappresenta un passo ulteriore verso la digitalizzazione del rapporto tra cittadini e amministrazione fiscale. La nuova interfaccia offre una navigazione più intuitiva e un prospetto di sintesi unico, che raccoglie tutti i documenti intestati allo stesso contribuente, anche su ambiti provinciali diversi. Il cruscotto è disponibile sia nell’area riservata del sito per cittadini e imprese, sia nella piattaforma Equipro dedicata agli intermediari fiscali abilitati Entratel. Una soluzione che semplifica il lavoro anche di commercialisti e professionisti del settore.
Recupero record nella lotta all'evasione?
Nel frattempo, l'attività di contrasto all'evasione fiscale continua a rafforzarsi. Nel 2025, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione hanno riportato nelle casse dello Stato 36,2 miliardi di euro, segnando il risultato più alto di sempre. Di questi, 29 miliardi derivano dal contrasto all'evasione (+10,3% rispetto al 2024), mentre 7,2 miliardi sono frutto dell’attività di recupero per conto di altri enti. Cresce anche il cosiddetto gettito spontaneo, cioè le somme versate autonomamente dai cittadini, che nel 2025 ha superato i 595 miliardi di euro.
Verso un rapporto più trasparente con il contribuente?
Il nuovo servizio digitale si inserisce in una strategia più ampia: rendere il rapporto tra fisco e cittadini più semplice, trasparente ed efficiente. Con strumenti come "Consulta e paga", l'amministrazione punta non solo a migliorare la riscossione, ma anche a favorire l'adempimento spontaneo.