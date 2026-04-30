Regolarizzare i debiti con il fisco diventa più semplice e immediato. È online da questo mese, sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la nuova versione del servizio "Situazione debitoria - Consulta e paga". Accessibile tramite credenziali digitali come Spid o Cie, il portale si presenta come un vero e proprio cruscotto unico in cui il contribuente può avere una visione completa e aggiornata della propria posizione. All'interno della piattaforma confluiscono tutte le informazioni essenziali: cartelle esattoriali, avvisi, piani di rateizzazione e definizioni agevolate. L'obiettivo è chiaro: ridurre gli errori nei versamenti e offrire un quadro trasparente e immediatamente consultabile.