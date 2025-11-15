Fisco, Cgia: "Le patrimoniali già esistono, serve combattere l'evasione"

Le imposte che colpiscono i patrimoni sono già operative nel sistema fiscale italiano e, nel 2024, hanno assicurato alle casse pubbliche 51,2 miliardi di euro. È quanto afferma l'Ufficio Studi della Cgia, precisando che negli ultimi vent'anni il gettito riconducibile a queste forme di prelievo è aumentato del 74%. La componente più rilevante del prelievo patrimoniale è rappresentata dall'Imu (Imposta municipale unica), la quale nel corso dell'ultimo anno ha generato entrate pari a 23 miliardi di euro, pari al 45% dell'intero ammontare riconducibile alle imposte sulla ricchezza. La necessità primaria è però combattere l'evasione fiscale.