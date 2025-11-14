Manovra, pioggia di emendamenti: oltre 1.600 dalla maggioranza

Sulla questione degli emendamenti è intervenuto Antonio Misiani, responsabile Economia nella segreteria nazionale del Partito Democratico, che su X ha commentato: "In due anni sulla Legge di bilancio la maggioranza in Parlamento è passata da zero emendamenti (in ossequio ai desiderata di Giorgia Meloni) ai 1.600 presentati quest'anno. Alla faccia della (presunta) compattezza della destra. E con un bel ciaone alla manovra 'seria ed equilibrata' di Meloni e Giorgetti".