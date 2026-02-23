Le ricevute Pos non sono documenti contabili. Rappresentano solo una prova di pagamento e non sono necessarie per la redazione del bilancio o per la dichiarazione fiscale. L'obbligo di conservarle per 10 anni derivava dall'articolo 2220 del Codice civile, che disciplina la conservazione delle scritture contabili. Tuttavia, applicarlo anche alle ricevute Pos era ritenuto da molte associazioni di categoria un aggravio burocratico non strettamente necessario. La misura ha lo scopo di semplificare gli adempimenti per imprese e cittadini. Basteranno gli estratti conto per dimostrare il pagamento, anche quando una detrazione fiscale è vincolata alla tracciabilità. Questo significa che, ad esempio, per usufruire di detrazioni nel modello 730, non sarà più necessario allegare o conservare la ricevuta del Pos se il pagamento risulta tracciabile attraverso lo scontrino e i movimenti bancari.