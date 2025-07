Verso l'addio agli scontrini di carta, SumUp: "Tre su quattro sono già digitali"

“Il piano del Governo rappresenta un importante passo avanti verso la completa digitalizzazione dei pagamenti e della trasmissione dei corrispettivi. Dall’analisi di SumUp, emerge un’Italia che si sta già lasciando alle spalle scontrini e fatture cartacee, sebbene la stampa tenda ancora a prevalere in settori dove si emettono molte ricevute e di importo mediamente basso, come ristoranti, bar e supermercati”, dichiara Umberto Zola, Responsabile Online Sales per l’Europa di SumUp. “Digitalizzare gli scontrini significa ridurre in modo significativo il consumo di carta e le emissioni di CO₂. Inoltre, offre vantaggi concreti a merchant e clienti: da un lato, una gestione contabile più semplice, dall’altro maggiore comodità nel conservare le ricevute. In SumUp abbiamo introdotto nei nostri POS la possibilità di scegliere come ricevere lo scontrino - tramite stampa, email o QR code - e con la nuova Cassa Fiscale Online trasformiamo lo smartphone in un registratore di cassa per consentire agli esercenti di gestire i pagamenti, la fiscalizzazione e l’invio automatico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate in un unico luogo - l’app di SumUp, evitando, così, i costi e gli oneri di una stampante fiscale”.