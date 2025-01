Bonifici istantanei ed extra costi, cosa cambia

Le norme Ue peraltro prevedono un ulteriore passo il 9 ottobre 2025: l'obbligo per le banche non solo di ricevere bonifici istantanei ma anche di offrire il servizio ai propri clienti per consentirne un'ulteriore espansione. Inoltre ci sarà l'obbligo di verifica (ovvero la corrispondenza fra Iban e nome del beneficiario) allo scopo di accrescere la fiducia nello strumento che viene visto come un ulteriore tassello per un mercato unico dei pagamenti europeo.