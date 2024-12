Mutui, a novembre prosegue il calo dei tassi al 3,23%

A novembre i tassi sui mutui risultano ancora in calo. È quanto emerge dal rapporto mensile dell'Abi (Associazione bancaria italiana), pubblicato prima della decisione della Bce del taglio di 25 punti base. Il tasso medio sulle nuove operazioni per l'acquisto della prima casa è diminuito al 3,23%, rispetto al 3,27% di ottobre 2024 e al 4,42% di dicembre 2023. Nei primi giorni di dicembre, anticipando la mossa della Banca centrale europea e in vista dei futuri tagli, il mercato ha ulteriormente ridotto i tassi con l'Euribor a tre mesi, al 2,88% in diminuzione di 13 punti base rispetto a novembre 2024 (3,01%).