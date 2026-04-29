Fisco, la Cgil scrive al Mef: "Errori nelle Certificazioni uniche" | L'Agenzia delle Entrate rassicura: "Anomalie già corrette"

"Nel pomeriggio del 30 aprile 2026, sarà disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate la dichiarazione precompilata 2026 per tutti i contribuenti italiani con oltre 1,3 miliardi di dati su redditi e spese già inseriti. Alcuni sostituti di imposta (datori di lavoro o enti pensionistici) nelle scorse settimane hanno rilevato delle anomalie nelle certificazioni uniche da loro predisposte e hanno immediatamente provveduto alla correzione e alla ritrasmissione delle stesse. Pertanto, la dichiarazione precompilata 2026 è stata già aggiornata con i nuovi dati pervenuti" precisa l'Agenzia delle Entrate dopo la segnalazione della Cgil e dei Caf.