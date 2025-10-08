Assegno Unico 2026, aumentano gli importi: fino a 204 euro al mese per figlio, ecco cosa fare

Dal 1° gennaio 2026 l'Assegno Unico per i figli subirà un aumento automatico legato alla rivalutazione Istat, con un adeguamento medio dell'1,6–1,7% rispetto agli importi in vigore nel 2025. L'incremento, stabilito sulla base dell'inflazione stimata, porterà l'importo massimo mensile da 201 a 204 euro per figlio, mentre l'importo minimo salirà da 57,5 a circa 58,5 euro.

L'obiettivo è sostenere il reddito delle famiglie e adeguare la misura al costo della vita. Gli aggiornamenti riguarderanno anche le soglie Isee, i bonus per figli disabili e le maggiorazioni per nuclei numerosi. Per beneficiare degli importi aggiornati sarà però necessario presentare la nuova DSU all'Inps e controllare la propria posizione sul portale dedicato.