Bonus sport 2025, al via le domande: cos'è e come richiederlo

L'Isee è l'Indicatore della situazione economica equivalente ed è il principale strumento di accesso a determinati bonus o prestazioni sociali agevolate. Serve a misurare il livello economico complessivo del nucleo familiare, considerando proprietà immobiliari, rendite finanziarie, redditi vari. L'Isee minorenni coincide con l'Isee ordinario se i genitori del minorenne sono conviventi tra loro, coniugati, separati legalmente o divorziati. Ci sono casi, però, in cui differisce: quando i genitori non sono coniugati e non convivono; quando il minore vive con un solo genitore; quando nel nucleo del minorenne è presente un solo genitore, mentre per l'altro, non convivente, è necessario calcolare una componente aggiuntiva.