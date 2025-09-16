Incentivi auto 2025: ecco quando iniziano

Pare certa la data per il via, per cui vi diamo tutte le informazioni utili per sfruttare al meglio questa nuova opportunità.
Gli incentivi per le auto elettriche 2025 da quale giorno partono? E' una delle domande più frequenti che abbiamo ricevuto negli ultimi mesi da chi si è interessato al tema. E bene, finalmente c'è una data, che è quella del prossimo 15 ottobre, quando cioè verrà (forse) attivata la piattaforma per le prenotazioni gestita dalla Sogei (Società generale d’informatica controllata dal ministero dell’Economia).
I nuovi incentivi 2025 rivolti all'acquisto delle auto elettriche partiranno il giorno 15 ottobre: è in questa data che si attiverà il nuovo Ecobonus. Dopo un periodo in cui si è letteralmente "navigato a vista", la data di inizio sembra certa, sebbene arrivi con un po' di ritardo rispetto alle iniziali tempistiche previste. Tra l'altro abbiamo la conferma che tra giovedì 18 settembre e fino al prossimo 22 settembre le concessionarie potranno iniziare ad accreditarsi per gestire il nuovo bonus. In sostanza, dovranno inserire nella piattaforma i punti vendita e i veicoli che possono essere incentivati, gli stessi sono stati già individuati e inseriti in un elenco che, prima del 18 settembre, sarà pubblicato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Il contributo reso dagli incentivi 2025 (597,3 milioni di euro provenienti dal PNRR) è riservato a persone fisiche e microimprese che hanno residenza o sede legale nelle cosiddette Aree Urbane Funzionali, ossia in città con oltre 50 mila abitanti e la relativa area di pendolarismo. Per le persone fisiche è necessario avere un ISEE fino a 40.000 euro e rottamare un’auto a benzina o diesel fino a Euro 5, intestata da almeno sei mesi. Ogni nucleo familiare potrà beneficiare di un solo bonus, che potrà essere intestato anche a un altro componente maggiorenne della famiglia. Le microimprese dovranno avere meno di 10 dipendenti, un fatturato o bilancio annuo non superiore ai 2 milioni di euro ed essere in regola con gli obblighi fiscali e contributivi. Entriamo nel dettaglio.
Il bonus per le persone fisiche ammonta a 11.000 euro se c'è un ISEE fino a 30.000 euro e a 9.000 euro con un ISEE tra i 30.000 euro e i 40.000 euro. Per le microimprese è previsto un contributo fino al 30% del prezzo del veicolo (IVA esclusa), con un massimo di 20.000 euro. Ogni azienda potrà richiedere al massimo due incentivi, nel rispetto della normativa “de minimis”. Per i privati, l’incentivo è riservato a vetture nuove 100% elettriche, categoria M1, con massimo 8 posti oltre al conducente, e prezzo di listino non superiore a 35.000 euro IVA esclusa (circa 42.700 euro IVA inclusa). Per le microimprese, il bonus copre veicoli commerciali elettrici delle categorie N1 (massa fino a 3,5 tonnellate) e N2 (3,5–12 tonnellate). In tutti i casi, il bonus viene riconosciuto sotto forma di sconto diretto al momento dell’acquisto del veicolo.
