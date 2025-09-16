Incentivi auto 2025: ecco quando iniziano

I nuovi incentivi 2025 rivolti all'acquisto delle auto elettriche partiranno il giorno 15 ottobre: è in questa data che si attiverà il nuovo Ecobonus. Dopo un periodo in cui si è letteralmente "navigato a vista", la data di inizio sembra certa, sebbene arrivi con un po' di ritardo rispetto alle iniziali tempistiche previste. Tra l'altro abbiamo la conferma che tra giovedì 18 settembre e fino al prossimo 22 settembre le concessionarie potranno iniziare ad accreditarsi per gestire il nuovo bonus. In sostanza, dovranno inserire nella piattaforma i punti vendita e i veicoli che possono essere incentivati, gli stessi sono stati già individuati e inseriti in un elenco che, prima del 18 settembre, sarà pubblicato dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.