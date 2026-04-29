730, istruzioni per l'uso

Via alla stagione del 730. Da domani, giovedì 30 aprile, sul sito delle Entrate saranno disponibili le dichiarazioni già predisposte con i dati in possesso del Fisco o inviati dai datori di lavoro. Sarà possibile modificarle entro il 14 maggio, con deadline per l'invio al 30 settembre. Anche quest'anno sarà possibile accedere alla semplificata. L'utente avrà a disposizione un'interfaccia intuitiva e facilmente navigabile, in cui sono presenti i dati da confermare o modificare.