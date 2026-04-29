730, istruzioni per l'uso
Da domani, giovedì 30 aprile, sul sito delle Entrate saranno disponibili le dichiarazioni già predisposte con i dati in possesso del Fisco o inviati dai datori di lavorodi Giulia Ronchi
Via alla stagione del 730. Da domani, giovedì 30 aprile, sul sito delle Entrate saranno disponibili le dichiarazioni già predisposte con i dati in possesso del Fisco o inviati dai datori di lavoro. Sarà possibile modificarle entro il 14 maggio, con deadline per l'invio al 30 settembre. Anche quest'anno sarà possibile accedere alla semplificata. L'utente avrà a disposizione un'interfaccia intuitiva e facilmente navigabile, in cui sono presenti i dati da confermare o modificare.
Molte le novità introdotte quest'anno, a partire dalle dichiarazioni congiunte, che potranno essere consultate e inviate anche dal coniuge o dall'erede, fino al riordino delle spese detraibili per i redditi superiori a 75mila euro. Anche qui occhio agli errori.
Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata tramite Spid o carta d'identità, con la possibilità di delegare un familiare o una persona di fiducia.