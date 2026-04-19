L'obiettivo della norma è rafforzare la tracciabilità dei pagamenti e ridurre le incongruenze tra incassi elettronici e scontrini emessi. Un sistema che punta a rendere più trasparente il rapporto tra esercente e fisco, ma che richiede un adeguamento rapido da parte delle attività. La scadenza è fissata e il collegamento non sarà più un'opzione ma una condizione necessaria per operare senza rischi.