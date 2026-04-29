Stanze in affitto fuori controllo nelle città universitarie: Sud in testa ai rincari, Bari +59%

Le città che accolgono i dieci atenei statali più grandi hanno visto i prezzi delle stanze aumentare, in media, del 41% tra marzo 2020 e marzo 2026. Il valore è di ben dieci punti percentuali più alto rispetto all’incremento dei monolocali nello stesso periodo, nei medesimi centri. I due rialzi più rilevanti si sono verificati a Bari e Palermo, che hanno fatto segnare rispettivamente un +59% e un +55%. Terzo posto per Padova e Firenze (+46%). Appena giù dal podio si piazza Torino (+45%). A Roma i prezzi sono saliti del 40%. Anche Bologna, Napoli e Milano mostrano incrementi rilevanti, tra il 30% e il 40%. A Napoli e Milano la crescita ammonta rispettivamente al 36% e al 31%. La variazione meno marcata tra i mega atenei si registra a Pisa, dove i costi di una stanza singola sono aumentati "solo" del 16%.