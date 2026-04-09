Caro affitti, sul mercato immobiliare anche i ruderi
A "Realpolitik" il fenomeno: prezzi alle stelle, domanda in crescita e immobili fatiscenti in vendita
© Da video
Il caro affitti continua a pesare sul mercato immobiliare. Durante la puntata dell'8 aprile di "Realpolitik", è andato in onda un servizio dedicato al fenomeno che vede prezzi alle stelle e domanda in crescita: in vendita anche immobili fatiscenti e ruderi.
L'agente immobiliare e content creator Sara Savino, in una serie di video con ruderi in vendita, ha mostrato soluzioni, anche su due livelli, con solaio inesistente, finestra con il balcone crollato e terreni completamente da disboscare.
Il servizio ha mostrato poi altri ruderi tra cui un rustico "composto da quattro pietre attualmente con studio di fattibilità per una villetta bifamiliare".
In studio, Sara Savino, ha spiegato che "la maggior parte dei clienti prende un rudere e piano piano costruisce la casetta dei propri sogni, si tratta di clienti che vogliono allontanarsi dalla città troppo caotica, fare l'orto".
"Una delle vendite che ha fatto più scalpore è stata quella con l'accesso dal ponte tibetano, costava 15 mila euro", ha detto Sara Savino.
Il conduttore Tommaso Labate ha chiesto poi all'esperta il tipo di clientela attirata da questi "immobili". "Ultimamente anche molti stranieri, americani, olandesi, stanno acquistando nell'entroterra ligure, perché la vedono come una casetta vicino al mare o un punto di appoggio in Italia".
"Molte volte le planimetrie non sono neanche depositate al catasto e quindi vanno appositamente depositate, bisogna reperire i documenti di tutti i terreni, non una cosa semplice, però si fa", ha spiegato l'agente immobiliare.