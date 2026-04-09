Caro affitti, sul mercato immobiliare anche i ruderi

"Una delle vendite che ha fatto più scalpore è stata quella con l'accesso dal ponte tibetano, costava 15 mila euro", ha detto Sara Savino.

Il conduttore Tommaso Labate ha chiesto poi all'esperta il tipo di clientela attirata da questi "immobili". "Ultimamente anche molti stranieri, americani, olandesi, stanno acquistando nell'entroterra ligure, perché la vedono come una casetta vicino al mare o un punto di appoggio in Italia".

"Molte volte le planimetrie non sono neanche depositate al catasto e quindi vanno appositamente depositate, bisogna reperire i documenti di tutti i terreni, non una cosa semplice, però si fa", ha spiegato l'agente immobiliare.