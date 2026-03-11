Torino, monolocale di 8 mq in affitto a 750 euro al mese
A "Mattino Cinque" le immagini di una un'abitazione presa in affitto da uno studente
© Da video
A "Mattino Cinque" l'agente immobiliare Massimo Pepiciello ha mostrato in diretta un mini appartamento in affitto a 750 euro al mese. I metri quadri? Solo otto.
La soluzione abitativa si trova si trova al primo piano di un complesso immobiliare a Moncalieri, un comune a quindici minuti dal centro di Torino, ed è stata presa in affitto da uno studente.
L'abitazione comprende un divano letto "con ampia armadiatura superiore che durante la notte, con un comodo tac come direbbe qualcuno, diventa un letto matrimoniale" commenta Pepiciello. E poi ancora un tavolo dove lavorare e consumare i pasti, una piccola cucina posizionata dentro un armadio che, come spiega l'agente immobiliare "è completa di tutto dal lavandino al piano induzione".
"In un ambiente molto piccolo e risicato - dice Pepiciello troviamo tutto quello che serve per poter vivere comodamente la casa". Infine le immagini del piccolo bagno in cui è presente una doccia, un wc e un lavabo e addirittura una lavatrice.