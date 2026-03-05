Torino, casa di 3 mq in affitto a 850 euro al mese
A "Realpolitik" la mansarda composta da cucina, letto singolo e bagno con doccia
© Da video
A "Realpoliik" l'immobiliare Massimo Pepiciello ci porta alla scoperta di una casa a Torino di soli 3 metri quadri. "Voglio definirlo il nostro Virgilio del nuovo modo dell'abitare" dice il conduttore Tommaso Labate introducendo il suo ospite in collegamento.
"La scorsa volta era una reggia a confronto. Oggi vi sfido con una domanda: si può vivere in una casa da 3 metri quadri?" dice con ironia l'immobiliare mostrando l'appartamento mansarda di cui circa un metro non risulta calpestatile per via delle travi. La casa, che si trova nel centro di Torino, è stata già affittata a 850 euro al mese. "È una bomboniera dallo stile parigino" prosegue Pepiciello mostrando la cucina dove la visibilità dei fornelli è ridotta a causa dell'imponente trave. Il tour dell'appartamento prosegue con la zona notte dotata di letto singolo e armadio, il bagno in cui è presente una doccia, un piccolo lavabo e un wc.