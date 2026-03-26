Micro case a Torino, 6 metri quadri per mille euro al mese
Continua l'inchiesta di "Realpolitik" sugli affitti stellari in appartamenti ricavati del centro storico
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Prosegue la corsa degli affitti e soprattutto nelle grandi città fioccano sempre di più micro case ricavate all'interno di condomini. L'inchiesta di "Realpolitik" sull'emergenza abitativa torna a Torino dove per vivere in un mini appartamento da 6 metri quadri servono almeno mille euro al mese di locazione, spese incluse.
L'agente immobiliare Massimo Pepicello illustra alla trasmissione di Rete 4 condotta da Tommaso Labate l'immobile mansardato, composto da un unico locale. Dal mobile con tavolo estraibile utilizzabile per pranzare, stirare o lavorare in smart working fino al cucinotto dotato di mini frigorifero, lavandino e due fuochi a gas: il locale sembra offrire tutti i servizi essenziali in un ambiente unico. Niente vista sulla Mole Antonelliano o sulla Gran Madre: l'unico punto luce filtra da una piccola finestra rinforzata con sbarre affacciata su un altro palazzo.
Il tour "panoramico" di Pepicello si conclude con il letto, posto sotto una trave spessa, e, in un altro ambiente, il bagno dove è presente un lavandino minuscolo adatto al solo risciacquo delle mani. Niente da fare, invece, per il bidet che non compare tra le dotazioni dell'immobile. Alla domanda sull'identikit dell'inquilino l'agente afferma. "Si tratta di un lavoratore trasferito dalla ditta a Torino che ha accettato questa soluzione per un periodo temporaneo".