Micro case a Torino, 6 metri quadri per mille euro al mese

Il tour "panoramico" di Pepicello si conclude con il letto, posto sotto una trave spessa, e, in un altro ambiente, il bagno dove è presente un lavandino minuscolo adatto al solo risciacquo delle mani. Niente da fare, invece, per il bidet che non compare tra le dotazioni dell'immobile. Alla domanda sull'identikit dell'inquilino l'agente afferma. "Si tratta di un lavoratore trasferito dalla ditta a Torino che ha accettato questa soluzione per un periodo temporaneo".