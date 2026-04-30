Lavoro, Istat: "A marzo calano gli occupati, -30mila sull'anno"

A marzo 2026, su base mensile, il calo degli occupati e dei disoccupati si associa alla crescita degli inattivi. Nel mese, rileva l'Istat, gli occupati diminuiscono di 12mila unità su febbraio e di 30mila unità su marzo 2025. Il tasso di occupazione è al 62,4%, invariato sul mese e in calo di 0,3 punti sull'anno. Il tasso di disoccupazione è al 5,2%, in calo di 0,1 punti sul mese e di 1,1 punti sull'anno. Sale il tasso di inattività al 34,1% (+0,1 punti sul mese, +1,0 punti sull'anno).