Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre è saltato perché non si presenta nessuno

Tra le prime cinque regioni d'Italia che presentano la più elevata percentuale di difficoltà nel reperire il personale per la mancanza di candidati durante le prove di selezione, ben quattro sono riconducibili alla ripartizione geografica del Nordest. L'area più in difficoltà è la Valle d'Aosta che nel 2025 ha visto fallire la selezione per il motivo appena richiamato nel 39,5 per cento dei casi. Seguono il Trentino Alto Adige (39 per cento), il Friuli Venezia Giulia (37,4 per cento), il Veneto (33,5 per cento) e l'Emilia Romagna (33 per cento). La regione meno "colpita" da questa specificità è la Puglia che "solo", si fa per dire, in quasi 25 casi su 100 ha visto fallire la selezione poiché non si è presentato nessuno.