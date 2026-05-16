Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre è saltato perché non si presenta nessuno

Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre è saltato perché nessun candidato si è presentato alla selezione. A dirlo è l'ufficio studi della Cgia.
Lavoro, la Cgia: quasi un colloquio su tre va a vuoto
Analizzando la serie storica dei risultati emersi dalle periodiche interviste realizzate agli imprenditori italiani da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'ambito del Sistema Informativo Excelsior, emerge che nel 2017 le assunzioni andate a vuoto per assenza di candidati erano state poco meno di 400mila, pari al 9,7 per cento del totale previsto; nel 2025, invece, questo fenomeno si è verificato in oltre 1.750.000 casi, raggiungendo il 30,2 per cento.
I settori più colpiti
Un vero e proprio boom con picchi di mancato reperimento che l'anno scorso hanno toccato il 39 per cento nel settore delle costruzioni, il 35,2 in quello del legno-mobile e poco meno del 35 per cento tra le aziende multiutility (acqua, energia, gas, etc.). Se, infine, allarghiamo il campo di osservazione, aggiunge la Cgia, si nota che nel 2025 a fronte di 5,8 milioni di assunzioni previste in Italia, 2,7 milioni (pari al 47 per cento del totale), sono stati di difficile reperimento; di cui 1,7 milioni (30,2 per cento) per mancanza di candidati, 765.500 per preparazione inadeguata (13 per cento) e quasi 216.400 (3,7 per cento) per altri motivi.
In Valle d'Aosta le maggiori difficoltà
Tra le prime cinque regioni d'Italia che presentano la più elevata percentuale di difficoltà nel reperire il personale per la mancanza di candidati durante le prove di selezione, ben quattro sono riconducibili alla ripartizione geografica del Nordest. L'area più in difficoltà è la Valle d'Aosta che nel 2025 ha visto fallire la selezione per il motivo appena richiamato nel 39,5 per cento dei casi. Seguono il Trentino Alto Adige (39 per cento), il Friuli Venezia Giulia (37,4 per cento), il Veneto (33,5 per cento) e l'Emilia Romagna (33 per cento). La regione meno "colpita" da questa specificità è la Puglia che "solo", si fa per dire, in quasi 25 casi su 100 ha visto fallire la selezione poiché non si è presentato nessuno.
Le province più penalizzate
Le province che vedono "saltare" di più le selezioni di lavoro per la mancanza di candidati, spiega la Cgia, sono quelle caratterizzate da una forte presenza di attività turistico/alberghiere con una diffusione altrettanto significativa nel settore dell'edilizia, della metalmeccanica e per Udine anche del legno-arredo. La realtà d'Italia più in difficoltà è Trento che nel 2025 ha visto andare a "vuoto" il 40 per cento delle selezioni di lavoro. Seguono Aosta con il 39,5, Udine con il 39,1, Bolzano con il 38,1 e Belluno con il 37,7. Le province meno "snobbate" da chi cerca un posto di lavoro, invece, sono Avellino (24,4 per cento), Taranto (24 per cento) e Bari (23,9).
La Cgia: un cambiamento profondo dettato da più ragioni
Le ragioni, secondo la Cgia di Mestre, sono molteplici e, messe insieme, spiegano un cambiamento profondo del mercato del lavoro. Innanzitutto, molti giovani hanno modificato la scala delle priorità: non cercano più soltanto uno stipendio, ma anche equilibrio tra vita privata e lavoro, flessibilità, possibilità di crescita. Quando un'offerta propone salari bassi, orari pesanti o poche prospettive, spesso preferiscono rinunciare ancora prima del colloquio.
C'è poi un problema demografico: i giovani, spiega l'associazione, sono numericamente meno rispetto al passato. Di conseguenza, in molti settori sono diventati una risorsa difficile da reperire. Incide anche il disallineamento tra domanda e offerta. Tante imprese, sostiene la Cgia, cercano figure tecniche o specializzate che il sistema scolastico non riesce più a formare in quantità sufficiente. Un altro elemento riguarda il modo in cui si seleziona il personale: procedure lunghe, colloqui multipli, tempi di risposta dilatati o annunci poco chiari scoraggiano molti candidati.