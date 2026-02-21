Lavoro, la Cgia di Mestre: un neoassunto su quattro è straniero

Il balzo rispetto al periodo pre-Covid è netto. Confrontando i dati con il 2019, il numero assoluto di ingressi è più che raddoppiato. In agricoltura quasi la metà delle assunzioni sono stranieri (42,9%), nel tessile-abbigliamento-calzature (41,8%) e nelle costruzioni (33,6%), nelle pulizie e trasporti il 26,7%. La ristorazione è prima con 231.380 ingressi tra cuochi, aiuto cuochi, lavapiatti e altre figure del settore. Seguono i servizi di pulizia con 137.330 lavoratori e l'agricoltura con 105.540.