Intelligenza artificiale, 8 aziende su 10 pronte a investire ancora: la sfida ora è formare i lavoratori

I risultati della ricerca sono stati presentati durante "Wobi On IA & Business Transformation", appuntamento organizzato a Milano da Wobi, la società internazionale specializzata nella diffusione di contenuti di management e innovazione che promuove eventi, masterclass e percorsi formativi.



Sul palco si sono confrontati alcuni esperti internazionali dei temi dell'innovazione e del cambiamento organizzativo, tra cui Mitchell Weiss docente della Harvard Business School, Jason Wild (esperto di cambiamento organizzativo), Randi Zuckerberg, imprenditrice e pioniera del digitale, Paolo Zaccardi, fondatore e amministratore delegato di Fabrick, e la tecnologa e consulente aziendale Tricia Wang. Al centro del dibattito il ruolo dell'IA nella trasformazione delle organizzazioni e la capacità delle imprese di tradurre gli investimenti tecnologici in vantaggio competitivo e crescita.



Ana Mazzeo, Managing Director di Wobi Italia ha così commentato ricerca ed evento: "L’intelligenza artificiale non è più una tecnologia da osservare, ma una realtà che sta ridefinendo il modo in cui le organizzazioni innovano, prendono decisioni e generano valore. Con 'Wobi On AI & Business Transformation' abbiamo voluto creare uno spazio di confronto concreto tra leader, esperti e aziende per comprendere come trasformare il potenziale dell’AI in risultati tangibili. I dati della ricerca confermano che le imprese italiane sono pronte a investire, la vera sfida ora è sviluppare competenze e modelli organizzativi capaci di accompagnare questo cambiamento".