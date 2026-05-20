Lavoro e aerospazio, 20mila assunzioni entro il 2028: ecco i profili più cercati

Nel settore dell'aerospazio c'è tutto un mondo da scoprire. Sì, e non si tratta solo di scoperte scientifiche, ma anche di nuove figure professionali altamente specializzate che le industrie del settore cercheranno sempre più nel prossimo futuro. Dopo una approfondita analisi Assolavoro Datalab, l'Osservatorio dell’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, ha infatti stilato una classifica con i dieci profili emergenti più richiesti in Italia, in ambito aerospaziale, ma anche aeronautico e della difesa.



L'indagine è stata condotta su oltre 100mila annunci di lavoro sulle principali piattaforme di ricerca lavoro, come ad esempio LinkedIn e Indeed, e su fonti terze qualificate. A fronte dei dati emersi l'Osservatorio stima che la domanda del settore alimenterà, tra il 2026 e il 2028, un volume occupazionale pari a oltre 20mila figure ad alta specializzazione.