Lavoro e aerospazio, 20mila assunzioni entro il 2028: ecco i profili più cercati

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Nel settore dell'aerospazio c'è tutto un mondo da scoprire. Sì, e non si tratta solo di scoperte scientifiche, ma anche di nuove figure professionali altamente specializzate che le industrie del settore cercheranno sempre più nel prossimo futuro. Dopo una approfondita analisi Assolavoro Datalab, l'Osservatorio dell’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, ha infatti stilato una classifica con i dieci profili emergenti più richiesti in Italia, in ambito aerospaziale, ma anche aeronautico e della difesa.
L'indagine è stata condotta su oltre 100mila annunci di lavoro sulle principali piattaforme di ricerca lavoro, come ad esempio LinkedIn e Indeed, e su fonti terze qualificate. A fronte dei dati emersi l'Osservatorio stima che la domanda del settore alimenterà, tra il 2026 e il 2028, un volume occupazionale pari a oltre 20mila figure ad alta specializzazione.
Aerospazio, quali sono le figure emergenti più ricercate
In cima alla top ten spicca la figura del systems engineer, un tecnico che si occupa di far funzionare insieme tutti i principali sottosistemi di un velivolo o satellite. Seguono gli ingegneri dei software con specializzazione spaziale. E ancora nel campo dell'ingegneria strutturale e meccanica si ricercano FEM structural analysis engineer e analisti FEM e strutturali, che studiano la resistenza e il comportamento delle strutture utilizzando il Finite Element Method, ovvero un metodo di simulazione al computer. Cresce la domanda anche nel campo dell'aeronautica e dello spazio per le figure legate all'ingegneria termica per la progettazione di strutture e motori in grado di resistere a temperature estreme.
Spazio anche a figure gestionali e organizzative
Spazio dunque a ruoli altamente tecnici ma non solo. Lo studio evidenzia infatti che, sempre nell'ambito aerospace e difesa, aumentano anche le professioni a carattere gestionale e organizzativo. Tra queste rivestono un ruolo sempre più significativo le figure di coordinamento come il project manager, che gestisce progetti complessi, pianifica attività e assicura rispetto di tempi, costi, requisiti e standard di sicurezza.
Importante anche il Senior Sales & Bid manager, un ruolo chiave per la partecipazione alle gare più importanti per programmi di difesa pluriennali o grandi commesse industriali. Molto ricercati, secondo lo studio, i project controller e i supplier quality engineer che assicurano la qualità dei fornitori e delle forniture, conoscendone processi e componenti.
Nella top ten anche chi si occupa di certificazione
Nel mondo dell'aeronautica hanno sempre più importanza anche le figure professionali che si occupano di certificazioni: in particolare sono profili di interesse i tecnici maintenance EASA licensed, che eseguono e certificano la manutenzione degli aeromobili, oltre agli ingegneri di software e sistemi digitali come gli embedded e firmware software engineer in ambito avionics.
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Dallo studio risulta anche evidente come le aree di applicazione del settore aerospazio non siano compartimenti stagni: spazio e difesa, per esempio, condividono tecnologie duali come satelliti di osservazione, comunicazioni sicure e sistemi di navigazione. Mentre molte aziende operano simultaneamente in entrambi i domini con gli stessi ingegneri su programmi diversi.
Competenze trasferibili
D'altro canto, l'aeronautico e la difesa si sovrappongono completamente quando si parla di aerei per la difesa ed elicotteri poiché i motori in questione equipaggiano sia aerei civili sia militari, così come i medesimi dispositivi avionici possono essere adattati su piattaforme dell’uno e dell’altro comparto. Tale circostanza spiega il motivo per cui alcune tra le figure più richieste, come il systems engineer o il project manager, riescano a muoversi tra spazio, difesa e aeronautico con relativa facilità: le competenze di gestione della complessità sono trasferibili anche quando la tecnologia specifica cambia completamente.