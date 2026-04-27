Boom di curriculum vitae con l'intelligenza artificiale: tutti "uguali" e pieni di strafalcioni
Sono cresciuti di oltre il 30% in due anni e ormai i recruiter li smascherano in pochi secondi: ruoli mai ricoperti, parole chiave ripetute e addio originalità
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Sembrano curriculum vitae impeccabili del candidato ideale, pieni di competenze al limite della perfezione e di esperienze interessanti, ma, a leggerli con attenzione, tradiscono subito la realizzazione con l'intelligenza artificiale. Negli ultimi due anni la quota di curricula redatti con strumenti di AI è cresciuta di oltre il 30% e stanno invadendo le scrivanie delle aziende, portandosi con sé una nuova generazione di errori, esagerazioni e profili fotocopia.
Un boom che racconta quanto sia diventato facile costruire una candidatura convincente in pochi minuti. Il problema, però, è che gli algoritmi tendono a migliorare e spesso a reinventare la realtà: secondo le imprese, in un caso su quattro le esperienze vengono modificate, mentre in oltre il 20% dei casi compaiono addirittura ruoli mai ricoperti. Il risultato è un candidato perfetto sulla carta, ma poco credibile nella sostanza. L'intelligenza artificiale può aiutare, ma non può sostituire la verità.
Errori nuovi, ma evidenti
Non si tratta solo di contenuti gonfiati. I recruiter segnalano un aumento di errori formali: impaginazioni confuse, uso eccessivo di maiuscole e grassetti su elementi irrilevanti, sezioni sbilanciate. Ancora più sorprendente, nei curricula generati dall'AI mancano informazioni essenziali come numero di telefono o email. Il motivo è semplice: senza una revisione umana, anche il testo più fluido può diventare incompleto.
Parole chiave, troppe e ripetute
Uno dei segnali più evidenti per chi seleziona è l'abuso di parole chiave. Termini strategici ripetuti in modo ossessivo, frasi che suonano tutte uguali, descrizioni generiche. È il linguaggio standardizzato delle macchine, che però rischia di penalizzare i candidati: un selezionatore decide se approfondire un profilo in meno di dieci secondi. E un cv ridondante o poco concreto viene scartato senza esitazione.
Il problema della standardizzazione
L'altro grande limite è la mancanza di personalizzazione. Sempre più aziende segnalano candidature identiche, buone per qualsiasi posizione, ma incapaci di raccontare davvero perché quel candidato sia adatto proprio a quel ruolo. In alcuni casi, i sistemi automatici di screening non riescono nemmeno a leggere correttamente i cv generati con l'AI, trasformando un vantaggio tecnologico in un boomerang.
La controffensiva delle aziende
Di fronte a profili sempre più costruiti, le imprese affinano le contromisure. Due su tre incrociano le informazioni con i social da LinkedIn a Instagram, fino a TikTok per verificare la coerenza tra racconto e realtà. Perché se i social non bastano a farti assumere, possono essere decisivi per farti escludere. In un mercato del lavoro che si uniforma, ciò che fa davvero la differenza è l'originalità. Oltre il 60% delle aziende dichiara di apprezzare candidature autentiche, capaci di distinguersi anche con soluzioni semplici, come un breve video di presentazione per mostrarsi, senza filtri né automatismi.