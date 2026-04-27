Sembrano curriculum vitae impeccabili del candidato ideale, pieni di competenze al limite della perfezione e di esperienze interessanti, ma, a leggerli con attenzione, tradiscono subito la realizzazione con l'intelligenza artificiale. Negli ultimi due anni la quota di curricula redatti con strumenti di AI è cresciuta di oltre il 30% e stanno invadendo le scrivanie delle aziende, portandosi con sé una nuova generazione di errori, esagerazioni e profili fotocopia.