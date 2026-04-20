In Italia i salari reali sono diminuiti di oltre il 10% negli ultimi 5 anni

L'Italia si distingue come una chiara anomalia con un indice di 89,9. Mentre Paesi Bassi (99,7), Germania (99,1), Irlanda (99,1), Francia (98,1) e Spagna (96,2) si collocano vicini alla piena ripresa - grazie a una crescita salariale che, in periodi recenti, ha superato il ritmo dell’inflazione -, nel caso italiano i salari pubblicizzati risultano inferiori di oltre 10 punti percentuali rispetto all'inflazione cumulativa. Questo divario riflette una crescita persistentemente debole delle retribuzioni pubblicate negli annunci, e lascia intendere che il ritorno alla piena ripresa sarà un processo lungo e graduale.