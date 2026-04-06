Un giovane su tre vuole lavorare in ambito sportivo: ecco le 10 professioni del futuro

"Nel mondo dello sport stanno emergendo professioni che vanno oltre la passione e richiedono competenze legate a dati, tecnologia e analisi" spiega Davide Renna, tra i principali sport trader professionisti a livello europeo. "C'è una crescente attrazione verso ambiti che uniscono capacità decisionale e lettura degli scenari." Queste le dieci figure professionali in più rapida ascesa che uniscono passione per lo sport e innovazione tecnologica:



1. Digital sport producer: si occupa della produzione, gestione e distribuzione dei contenuti per l'editoria sportiva digitale. Gestisce video, podcast, dirette streaming e format per i canali social di club, federazioni e media sportivi.