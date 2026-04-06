Un giovane su tre vuole lavorare in ambito sportivo: ecco le 10 professioni del futuro
Dal digital sport producer al performance sport scientist: le figure professionali più ambite che uniscono passione per lo sport, innovazione tecnologica e competenze digitali
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Il settore sportivo è uno dei motori economici più dinamici d'Europa, e attrae i giovani più di qualsiasi altro comparto. Secondo Eurostat, nel 2024 erano circa 1,6 milioni le persone occupate nello sport nell'Unione europea, con una crescita del 6,5% su base annua. Oltre un terzo di questi lavoratori (36,8%) ha tra i 15 e i 29 anni, una quota molto superiore alla media degli altri settori. In occasione della Giornata internazionale dello sport (il World Sport Day che si celebra ogni anno il 6 aprile) ecco le dieci professioni del futuro legate al mondo sportivo.
Lo sport vale il 3,4% del Pil Ue
Lo sport non è più solo spettacolo: secondo le stime più recenti, il settore contribuisce a circa il 3,4% del Pil dell'Unione europea, generando milioni di posti di lavoro diretti e indiretti lungo la filiera. Parallelamente, il settore sta vivendo una trasformazione profonda guidata dalla digitalizzazione. Secondo lo "Sports Business Journal", lo sport oggi non è più un affare per atleti ma replica la struttura di un'azienda complessa, con funzioni che spaziano dal marketing alla finanza, dai dati ai media fino alle operations.
I giovani sognano lo sport
Secondo "The Careers & Enterprise Company", l'ente indipendente per l'orientamento professionale del Regno Unito, il 29% degli studenti che iniziano la scuola secondaria indica il settore sportivo tra le proprie ambizioni di carriera, davanti alle professioni artistiche (19%) e alla cura degli animali (15%). Cresce anche l'occupazione femminile: sempre secondo Eurostat, nel 2024 le donne occupate nel settore sportivo hanno raggiunto il livello più alto mai registrato, con 721mila lavoratrici, in crescita del 4,2% rispetto all'anno precedente.
Le 10 professioni nel futuro dello sport
"Nel mondo dello sport stanno emergendo professioni che vanno oltre la passione e richiedono competenze legate a dati, tecnologia e analisi" spiega Davide Renna, tra i principali sport trader professionisti a livello europeo. "C'è una crescente attrazione verso ambiti che uniscono capacità decisionale e lettura degli scenari." Queste le dieci figure professionali in più rapida ascesa che uniscono passione per lo sport e innovazione tecnologica:
1. Digital sport producer: si occupa della produzione, gestione e distribuzione dei contenuti per l'editoria sportiva digitale. Gestisce video, podcast, dirette streaming e format per i canali social di club, federazioni e media sportivi.
2. Sports data analyst: raccoglie, elabora e interpreta tutti i dati relativi alle diverse discipline sportive: statistiche di performance, dati biometrici, analisi tattiche. Lavora con allenatori e staff tecnico, ma anche con i reparti marketing e scouting.
3. Sport trader: opera sulla compravendita di quote nei mercati sportivi con un approccio strutturato e orientato all'analisi del rischio. "Lo sport trading è ancora poco conosciuto in Italia, ma rappresenta un ambito in forte evoluzione. Non è una questione di intuizione, ma di metodo: analisi dei dati, gestione del rischio e capacità di prendere decisioni in condizioni di incertezza" spiega Renna.
4. Club media manager: gestisce la comunicazione social delle società sportive e delle federazioni agonistiche. Costruisce l'identità digitale del club, coordina i contenuti sui diversi canali e gestisce la relazione con i tifosi online.
5. eSports manager: gestisce l'organizzazione, la strategia e le operazioni di un team di videogiochi competitivi. Coordina giocatori, sponsor, eventi e partnership con un profilo che mescola competenze manageriali e conoscenza del mondo gaming.
6. Sport-tech specialist: lavora sulle innovazioni tecnologiche applicate allo sport: realtà aumentata per i tifosi, allenamento immersivo in realtà virtuale, wearable per il monitoraggio delle performance, intelligenza artificiale applicata alla tattica.
7. Sustainability sport manager: si occupa dell'impatto ambientale di eventi, stadi e club. Progetta strategie di riduzione delle emissioni e gestisce la transizione verso impianti più sostenibili.
8. Fan engagement manager: crea contenuti e strategie per coinvolgere i tifosi di club e squadre, online e offline. Studia i comportamenti della community e progetta esperienze interattive e programmi di fidelizzazione.
9. Performance sport scientist: combina fisiologia, biomeccanica e tecnologia per migliorare le performance degli atleti. Analizza i dati di allenamento e gara, progetta protocolli di recupero e monitora il carico di lavoro per prevenire gli infortuni.
10. Event & sport experience manager: organizza eventi sportivi (live, digitali o ibridi) puntando sull'esperienza complessiva del pubblico. Gestisce logistica, regia degli spazi e contenuti di intrattenimento.