Canada, maxi offerta per infermieri italiani: fino a 5mila euro al mese e trasferimento pagato
Strutture sanitarie di Montréal cercano personale qualificato dall'Italia con stipendi fino a tre volte superiori e un pacchetto completo che include volo, corsi di lingua e supporto per l'immigrazione
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Il Canada apre le porte agli infermieri italiani con una proposta che sta attirando grande attenzione nel settore sanitario. Diverse strutture di Montreal sono alla ricerca di personale qualificato e offrono condizioni economiche nettamente più vantaggiose rispetto a quelle italiane. Gli stipendi possono arrivare fino a circa 5mila euro al mese, con una retribuzione che in alcuni casi è fino a tre volte superiore rispetto alla media nazionale. L'iniziativa è rivolta a professionisti con almeno un anno di esperienza e prevede, oltre allo stipendio, un pacchetto di benefit particolarmente competitivo che prevede la copertura delle spese di trasferimento, biglietti aerei inclusi, e un supporto completo per l'iter di immigrazione.
Le strutture coinvolte e i requisiti
Le offerte riguardano in particolare alcune realtà sanitarie di Montreal, tra cui l'Ospedale Santa Cabrini e il Centro per cure a lungo termine Dante. Per candidarsi è necessario possedere una laurea in Infermieristica (o titolo equivalente) e avere almeno un anno di esperienza professionale. Elemento fondamentale è la conoscenza della lingua francese a livello intermedio, requisito indispensabile per lavorare nel sistema sanitario del Québec. È richiesta anche una buona padronanza dell'italiano, generalmente almeno a livello B2.
Stipendi e benefit: cosa offre il Canada
Dal punto di vista economico, la retribuzione mensile lorda è compresa tra 4.380 e 8.140 dollari canadesi (tra i 3.776 e i 5.100 euro), a seconda della posizione e del livello di esperienza. Ma il vero punto di forza dell'offerta è il pacchetto complessivo. Oltre allo stipendio, i candidati selezionati ricevono corsi gratuiti di lingua francese, assistenza burocratica per il trasferimento e un accompagnamento passo dopo passo nel processo di inserimento lavorativo. Un insieme di condizioni che rende l'offerta particolarmente attrattiva per chi cerca nuove opportunità all'estero.
L'allarme in Italia: rischio fuga di infermieri
Se da un lato l'offerta rappresenta un'opportunità concreta per molti professionisti, dall'altro solleva preoccupazioni in Italia. Il sistema sanitario nazionale soffre già di una carenza strutturale di personale: secondo le stime, mancano decine di migliaia di infermieri per garantire standard adeguati di assistenza.
Le condizioni di lavoro, tra turni pesanti e carichi elevati, unite a stipendi medi tra i 1.700 e i 1.900 euro netti mensili, rendono le offerte estere ancora più competitive. Il rischio, sottolineano i sindacati, è quello di una fuga sempre più consistente di professionisti qualificati, attratti da migliori prospettive economiche e lavorative. Per l'Italia, una sfida si fa sempre più urgente: trattenere i professionisti e rendere il sistema sanitario più attrattivo, prima che le opportunità all'estero diventino la scelta principale per molti.