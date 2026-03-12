Sanità, in aumento le aggressioni al personale: 18mila episodi, oltre 23mila vittime

Aumentano le aggressioni a danno del personale sanitario. Nel 2025 sono state quasi 18mila e hanno riguardato, considerando che una singola imboscata può riguardare più persone, 23.367 soggetti nel complesso. Il dato, in aumento rispetto agli scorsi anni, emerge dalla Relazione annuale dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie pubblicata sul sito del Ministero della Salute in occasione della Giornata di prevenzione contro la violenza agli operatori sanitari e socio-sanitari.