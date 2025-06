Taranto, operatore del 118 aggredito: "Pensavo di morire"

"Non riuscivo a stare in piedi, a un certo punto - racconta ancora la vittima dell'aggressione, iscritto alla Cgil, - mi sono buttato a terra e ho pensato: può fare quello che vuole, non ho le forze per reagire. In quei momenti sei solo, sei completamente solo. E se avessi reagito e lui avesse sbattuto la testa a terra? Cosa sarebbe accaduto? Sarei stato indagato per eccesso di legittima difesa? Sarei stato sospeso dal lavoro? No, mi dispiace".