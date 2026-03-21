Una delle conseguenze più evidenti è il fenomeno del "boarding": pazienti costretti a rimanere per ore, a volte giorni, nei pronto soccorso in attesa di un letto disponibile. Si tratta di una condizione che riguarda una larga parte dei ricoverati e che incide negativamente sia sulla qualità delle cure sia sulla dignità dei pazienti, spesso lasciati su barelle in spazi non adeguati. Alla base di queste criticità c'è anche un problema strutturale: i reparti di Medicina interna sono ancora classificati come a "bassa intensità di cura", nonostante la realtà dica il contrario. Oltre la metà dei pazienti ricoverati richiede un livello assistenziale medio-alto o elevato. Questa discrepanza si traduce in risorse insufficienti, sia in termini di personale che di mezzi.