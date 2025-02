Sanità, Niguarda miglior ospedale italiano: 37esimo al mondo per il settimanale Newsweek

L'ospedale Niguarda di Milano è il migliore d'Italia e il 37esimo al mondo. È il risultato della classifica annuale "World's Best Hospitals" del settimanale Newsweek, che prende in esame più di 2.400 ospedali di 30 Paesi. Al primo posto assoluto si classifica la clinica americana Mayo. Fra le strutture sanitarie italiane, secondo posto per il Policlinico Gemelli, dove è ora ricoverato Papa Francesco, in 44esima posizione mondiale, seguito dal San Raffaele alla 54esima e dall'Humanitas alla 61esima, entrambi alle porte di Milano.