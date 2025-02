Papa Francesco, il Vaticano: notte tranquilla, sta riposando

Tutte le scuole cattoliche oggi saranno unite nella preghiera per Papa Francesco: è stato organizzato un momento di raccoglimento di studenti e famiglie per la salute del Papa e si produrranno video, disegni, pensieri che le scuole poi pubblicheranno sui propri siti, negli oratori e nelle parrocchie di riferimento o invieranno in Vaticano. "Gli facciamo così sentire la nostra vicinanza, il nostro sostegno e il nostro impego a camminare con lui sulla via del Vangelo", spiega la presidente di Fidae, federazione di scuole cattoliche, Virginia Kalandich.