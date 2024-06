Per il tredicesimo anno consecutivo il Massachusetts Institute of Technology (MIT) si è classificato al primo posto della "QS World University Rankings 2025", che stila un elenco di 1.500 università in 106 Paesi. La prima università italiana è il Politecnico di Milano, che si piazza al primo posto della classifica italiana, salendo alla 111esima posizione (contro la 123esima dell'edizione 2024) a livello mondiale. Per l'ateneo milanese, che per la prima volta entra nel top 8% delle università di eccellenza globali, è il risultato più alto di sempre nella prestigiosa graduatoria. Sul secondo gradino del podio in Italia c'è la Sapienza di Roma, che a livello mondiale guadagna due posizioni (da 134esima del 2024 a 132esima nel 2025). Al terzo posto l'Alma Mater di Bologna, salita nella classifica globale in 133esima posizione (21 posizioni in più nel giro di un anno).