Università, Italia tra i Paesi con le tasse più alte d’Europa

I numeri, messi così, possono dire poco. Ma, inseriti in un contesto più ampio come quello continentale, parlano da soli. Come detto, infatti, la tassazione italiana si conferma decisamente più elevata rispetto a tante altre grandi nazioni europee. L’UdU, su questo, riporta alcuni casi emblematici. In Germania, ad esempio, non ci sono tasse universitarie ma solo contributi semestrali tra 100€ e 350€; che inoltre includono anche i trasporti pubblici. In Francia, invece, le tasse vanno da 170€ per una laurea triennale a 380€ per un dottorato. Per non parlare di Svezia, Danimarca e Finlandia, dove laurea e master sono praticamente gratuiti.