Sanità, record previsto per il 2028: oltre 200 pazienti per ogni medico

L'analisi di Gapmed mette in luce anche l'importanza di un miglioramento degli strumenti tecnologici a disposizione della sanità: intelligenza artificiale, strumenti diagnostici avanzati e piattaforme digitali per la gestione del personale potrebbero aumentare significativamente la produttività dei medici, liberandoli da attività a basso valore aggiunto. "Nei prossimi 15 anni l’impatto della tecnologia sarà decisivo sulla produttività clinica. Se, l’innovazione mantenesse le promesse, per esempio triplicando la capacità operativa di un medico grazie ad automazione, supporto decisionale e ottimizzazione organizzativa, 500mila medici potrebbero equivalere a oltre 1,5 milioni di professionisti", ha affermato Giacomo Baldi, medico anestesista e fondatore di Gapmed. "La vera sfida, dunque, non riguarda solo quanti medici avremo in futuro ma quanto la tecnologia sarà in grado di trasformare concretamente il modo in cui lavorano".