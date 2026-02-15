Liste d'attesa, gravi ritardi nelle strutture del Sud: male Puglia e Abruzzo | Bene il Veneto

I principali "alert" della Piattaforma nazionale liste d'attesa riguardano due Regioni: Puglia e Abruzzo. Nella prima, emergono criticità anche per fare una colonscopia: per questo tipo di esame presso l'Asl Barletta-Andria-Trani, un paziente deve attendere mediamente 702 giorni. La gravità della situazione, spiega ancora il Sole 24 Ore, viene dimostrata da un'altra criticità emersa dalla Piattaforma: quando il medico richiede una prestazione con priorità breve a dieci giorni, il tempo effettivo di attesa nella medesima struttura scende a "soli" 235 giorni. Invece, per quanto riguarda le visite ortopediche, le attese oscillano tra i 310 e i 325 giorni. Al Policlinico di Bari servono 236 giorni per una colonscopia e 195 giorni per una visita cardiologica. In Abruzzo gli "alert" sono al livello massimo per 4 prestazioni: la colonscopia ha un indice di criticità del 68%, la gastroscopia del 55%, la prima visita dermatologica del 56% e la Tc (Tomografia computerizzata) del torace del 37%.