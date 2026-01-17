Medici, pensione rinviata: possibilità di restare in corsia fino a 72 anni

Secondo il segretario nazionale di Anaao Assomed - il principale sindacato dei medici ospedalieri - Pierino Di Silverio è necessario porre dei limiti: "Non siamo contrari alla norma, a patto però che sia su base esclusivamente volontaria, che questi colleghi non conservino il ruolo apicale e che restino come tutor senza incidere sul rinnovo delle piante organiche e sulle carriere” ha detto Di Silverio. “Il nostro principale timore, però è che trattenendo in servizio i colleghi più anziani si blocchino di fatto le carriere di tutti gli altri che hanno il sacrosanto diritto di veder riconosciute competenze e professionalità, ambizione che in questo modo viene invece negata" prosegue Di Silverio, che ha anche sottolineato come il sindacato vigilerà affinché la norma venga riproposta con condizioni ben più precise.