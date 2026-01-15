Ancona, senza barella per 8 ore in pronto soccorso: malato si stende per terra

Si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Ancona poco dopo le 8 del mattino e all'accettazione gli viene assegnato un codice arancione. Otto ore dopo Franco, un uomo di 60 anni, non era ancora stata trovata una barella sulla quale sdraiarsi. Il paziente, affetto da un tumore al colon, è riuscito a resistere stando seduto per tre ore dopodiché i dolori dovuti alla posizione seduta si sono fatti sempre più forti e l'uomo, aiutato dalla moglie che era con lui, si è sdraiato per terra.